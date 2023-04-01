الأهلي يتقدم على الهلال بهدف فى الشوط الأول بقدم كهربا

إنتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي على لهلال السوداني بهدف في اللقاء الذى يجمعهما فى ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف بقدم كهربا من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وأهدر عمرو السولية الهدف الأول من تسديدة غريبة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 7.

وواصل الأهلي إهدار الفرص عن طريق كهربا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار القائم.

وأرسل بيرسي تاو تمريرة سحرية إلى كهربا الذي سدد الكرة مرت بجوار القائم.

ورفض كهربا هدية من دفاع الهلال ويسددها بغرابة جداً أمام المرمي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو – أحمد عبد القادر كهربا – محمود عبد المنعم "كهربا".