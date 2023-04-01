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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. السيسي يشارك رجال القوات المسلحة احتفالهم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حفل إفطار القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وتزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان تفقد الرئيس السيسي، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب؛ للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم، وأثنى الرئيس السيسي على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة، معربا عن تقديره لجهودهم وتضحياتهم للحفاظ على أمن  الوطن وسلامة أراضيه.

ذكرى انتصار العاشر من رمضان

وتوجه الرئيس السيسي إلى مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ولمتابعة الحالة الأمنية واستمع إلى شرح مفصل عرض الخطط والقرارات المنفذة لتحقيق المناخ الآمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع عملية التنمية المتكاملة التي تقوم بها الدولة المصرية لشتى مناحي الحياة بسيناء.

كما قدم الرئيس السيسي التحية والشكر لأهالي سيناء الذين سطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء جنبا إلى جنب مع قواتهم المسلحة، ما كان له بالغ الأثر في توفير المناخ الآمن بما يمكن الدولة المصرية من تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بمختلف المجالات على أرض سيناء الحبيبة، كما شارك الرئيس السيسي المقاتلين تناول الإفطار.

والتقى الرئيس السيسي القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وأشاد خلال اللقاء بالجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن.

ووجه الرئيس السيسي التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن تراب الوطن، مؤكدا أن الدولة لن تنسى شهدائها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مشيرا إلى تقدير إلى الشعب المصري العظيم لما حققه مقاتلو القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل من بطولات للقضاء على الإرهاب وتطهير أراضي سيناء وعودة الحياة إلى طبيعتها لينعم أبناؤها بالحياة الكريمة.

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