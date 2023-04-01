خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

نجح فريق الأهلي في استعادة ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً كبيراً على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك “ الاهلي يتأهل لدور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة”.

وتابع "من هو نجم مباراة اليوم بين الأهلي والهلال السوداني ؟"



وضم تشكيل الأهلي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو، وخط الهجوم: محمود كهربا.