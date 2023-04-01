احتفالية كبيرة لمديرية أوقاف القليوبية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها مساء اليوم السبت مع صلاة العشاء والتراويح الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بمسجد ناصر بمدينة بنها.



جاء ذلك بحضور اللواء عمرو أبو رية نائب مدير أمن القليوبية والدكتور سمير حماد نائب المحافظ والعميد أ. طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة وفضيلة الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف وفضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس المنطقة الازهرية بالقليوبية.



وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمود أحمد عامر ، ثم كلمة الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية، والتى دارت حول انتصارات الجيش المصرى العظيم وتلك الذكرى الطيبة فى يوم مجيد خالد سيظل فى تاريخنا الوطنى مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الاوفياء من اجل استعادة الارض واسترداد الحق وضربت انتصارات حرب العاشر من رمضان المجيدة اروع الامثلة فى التلاحم بين الشعب المصرى وقواته المسلحة التى سجلها التاريخ فى انصع صفحاته مزودين بقوة العزيمة والايمان والاصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار



واختتم الحفل بالابتهالات الدينية للشيخ محمد علي الأعصر وتناولت الابتهالات الأناشيد الدينية فى حب رسول الله وفضائل شهر رمضان.



وبهذه المناسبة العظيمة هنأ محافظ القليوبية ومرافقوه أبناء المحافظة بشهر رمضان المعظم وذكرى العاشر من رمضان سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار ، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء .



وأكد محافظ القليوبية أن شهر رمضان يعد شهر الانتصارات للمسلمين على مر التاريخ، ورغم كل التحديات فإن مصر قوية على مر العصور وقادرة على تحقيق التنمية والرخاء لأجل ابنائها، مقدمًا التحية لجيش مصر العظيم وقياداته وجنوده البواسل الذي بذل الغالى والنفيس من أجل استرداد ترابنا وكرامتنا.