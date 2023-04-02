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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أذان الفجر في رمضان.. احذر فعل شائع عند التكبيرة الأولى يبطل صيامك

أذان الفجر في رمضان
أذان الفجر في رمضان

يختلف أذان الفجر في رمضان  عنه في بقية الشهور، حيث إن سماعه يعنى الإمساك عن الطعام وإشارة بدء الصيام للصائمين في شهر رمضان الكريم، ولهذا يكثر السؤال عن موعد أذان الفجر في رمضان وكذلك موعد أذان المغرب.

أذان الفجر في رمضان 

 قالت دار الإفتاء المصرية، إن أذان الفجر في رمضان يعد إشارة لبدء الصيام، إلا أن هناك خطأ شائعًا يقع فيه الكثير من الناس عند صيام شهر رمضان الكريم، وهذا الفعل يُضيع صيامهم. 

وأجابت “الإفتاء” عن سؤال: «ما حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر؟ هل يفسد الصيام؟» ، أن الصيام في رمضان يبدأ من أذان الفجر إلى أذان المغرب، وينبغي الإمساك عن الطعام والشراب أو المفطرات عامة قبل أذان الفجر بدقائق قليلة، تجنبًا لدخول الأذان وفي الفم شيئًا من الطعام. 

وحذرت قائلة: وحيث إنه يُستحب تأخير السحور إلى ما قبل أذان الفجر بثلث أو ربع ساعة، أو بمعنى أدق بمقدار قراءة خمسين آية فيما جاء بنصوص لسُنة النبوية الشريفة ، فانتبه أخى الكريم، فالإمساك عن الطعام والشراب يكون عندما يقول المؤذن لفظ "الله" فى الأذان "الله أكبر" فمن كان في فمه شيء فلا يبلعه حتى لا يضيع صيامك، منوهة بأن البعض يظن أنه يمكنه الأكل والشرب حتى انتهاء أذان الفجر وهذا خطأ. 

متى أذان الفجر في 11 رمضان 

 ويتم تحديد موعد أذان الفجر عن كل يوم من أيام رمضان 2023 ، والذي يحين في القاهرة في تمام الساعة 4:16 صباحًا، فيما يؤذن الفجر بالإسكندرية بعدها بدقيقتين أي في تمام الساعة 4:19 ص، وفي المنصورة في تمام 14: 4  فجرًا، أما في المحلة فموعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:15 صباحًا، وبقنا يؤذن الفجر في الساعة 4:15 صباحًا، أما أسوان ففجرها يكون في تمام الساعة 4:17 صباحًا.

حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر 

 قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأكل والشرب أثناء أذان الفجر في رمضان يُبطل الصيام، فلا يجوز شرعًا الأكل أو الشرب بمجرد دخول الوقت.

 وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل الأكل والشرب أثناء أذان الفجر يُبطل الصيام؟»، أنه بمجرد دخول الوقت، فمن أكل أو شرب متعمدًا فإن صومه يفسد، ويجب عليه بعد ذلك قضاء هذا اليوم، الذي أفطره في رمضان.

حكم بلع الطعام أثناء أذان الفجر

 قال الدكتور أحمد كريمة ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه إذا تمادى الإنسان في طعامه أو شرابه بعد نداء المؤذن لآذان الفجر فسد صومه، منوهًا بأنه إذا كان الإنسان يأكل أو يشرب أو يدخن ونادى المؤذن بـ الله أكبر استمر في تناوله الطعام أو الشراب فسد صومه، أي إذا بلع الطعام أثناء الأذان.

 واستشهد بقول الله عز وجل: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» الآية 187 من سورة البقرة، مشيرًا إلى أن ربنا جل وعلا قد وضح لنا كل شيء وبالتالي لا يصح أن يظل الإنسان في تناول الطعام أو الشراب مع رفع المؤذن آذان الفجر".

 وتابع: والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال إذا جاء الضياء من هنا وجب الصيام وإذا غابت الشمس من هنا فقد حل الإفطار، لذلك عند سماع الآذان لابد أن يكف عن جميع المفطرات وإلا قد فسد صيامه.

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