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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة| ضعي زيت جوز الهند على شعرك وشاهدي ما يحدث.. عادات لتنظيف القولون.. واحترس من مشروب شهير يصيبك بفشل كلوي

القولون
القولون

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان


قدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض النصائح لتنظيف القولون فى رمضان.
 

ضعي زيت جوز الهند أو المايونيزعلى شعرك وشاهدي ماذا يحدث ؟
 

تبحث الكثير من السيدات على منتج جيد لـ الشعر وتعرض شعرها للتجربة وتستخدم كل ما تسمع عنه من مستحضرات وكريمات وشامبوهات  ، بهدف الحصول على شعر أجمل وأطول وحل مشاكل الشعر المتعددة، ولان المكونات التي تدخل في صناعة المواد المستخدمة  لفرد الشعر فى الغالب تكون بها مواد كيميائيه تضر بصيلات الشعر .

احذر.. مشروب رمضاني يصيبك بالفشل كلوى

انتشرت في الآونة الأخيرة ومنذ عدة سنوات، العصائر السريعة الجاهزة إما بالبيع في الش8ارع أو على شكل بودرة ومسحوق يتم إذابته في الماء أو اللبن وتحضيره بسرعة في المنازل، وأشهر هذه المشروبات في رمضان من العصائر الجاهزة التي أصبحت

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