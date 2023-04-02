ضعي زيت جوز الهند أو المايونيزعلى شعرك وشاهدي ماذا يحدث ؟

تبحث الكثير من السيدات على منتج جيد لـ الشعر وتعرض شعرها للتجربة وتستخدم كل ما تسمع عنه من مستحضرات وكريمات وشامبوهات ، بهدف الحصول على شعر أجمل وأطول وحل مشاكل الشعر المتعددة، ولان المكونات التي تدخل في صناعة المواد المستخدمة لفرد الشعر فى الغالب تكون بها مواد كيميائيه تضر بصيلات الشعر .

لذلك هناك منتج موجود في كل بيت ولكن الكثيرين يجهلون اهميته وفوائده ، وهو زيت جوز العند والمايونيز لما يحتوي علية من عناصر مفيدة وهامة، يستطيع أن يغذي الشعر، وإعطائه بعض الرطوبه والثقل، مما يجعله أقل عرضه للهيشان، كما يجعله ناعم ولامع للغاية..وفقا لموقع Femina فانه يرصد الفوائد المدهشة لزيت جوز الهند أوالمايونيز علي الشعر :

فوائد زيت جوز الهند للشعر



يعتبر زيت جوز الهند أحد أفضل أشكال التغذيه الطبيعيه للشعر فهو غني بالعناصر المضاده للفطريات والجراثيم بالإضافه إلى أحتوائه على الفيتامينات والمعادن لذا دلكي شعرك وفروة رأسك كل أسبوعين بزيت جوز الهند فهو يحسن فروة الرأس ويحسن من الدوره الدمويه أيضا وسيخلصك من قشرة الرأس المزعجه ويعيد بناء شعرك الضعيف ويرطب أطرافه الجافه .

فوائد المايونيز للشعر



المايونيز هو الحل الامثل والأفضل لمعالجة الشعر الخشن ولصحة شعرك فهو يساعد على إيقاف مشكلة تساقط الشعر ويساعد على تقوية الشعر وتغذيته وتطويله بشكل أمثل كما يزيد من لمعان الشعر ويساعد على التخلص من بهتان لونه وأيضاً يساعد على حيوية شعرك.