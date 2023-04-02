احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

قدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض النصائح لتنظيف القولون فى رمضان.



من أهم النصائح التي تساعدك على القيام بتنظيف القولون وهي :

- استبدال الزيوت المهدرجة بزيت بذور الكتان

لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات

- تناول أطعمة مثل الكينوا والكيوي والأرز البني

- اجعل الخضروات النيئة هي أساس وجباتك الأساسية مثل الجزر

- تناول الفواكه التي تحتوي على ألياف مثل :

/ الموز / الخوخ/

- تناول المكسرات النية لأنها تساعد على تسهيل الأطعمة في الأمعاء

- تناول الخضروات الورقية مثل :

/ السبانخ / السلق /الخس / الجرجير

لأنها تساعد على تسهيل حركة الطعام في الأمعاء

- لا بد من ممارسة الرياضة فهي تساعد على طرد السموم من الجسم



تأتي أهمية تنظيف القولون للحصول على صحة للجسم ولحماية نفسك من الأمراض.

