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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. مشروب رمضاني يصيبك بالفشل كلوى

صدى البلد

انتشرت في الآونة الأخيرة ومنذ عدة سنوات، العصائر السريعة الجاهزة إما بالبيع في الشارع أو على شكل بودرة ومسحوق يتم إذابته في الماء أو اللبن وتحضيره بسرعة في المنازل، وأشهر هذه المشروبات في رمضان من العصائر الجاهزة التي أصبحت معظم الموائد الرمضانية لا تخلو منها هو التمر هندي الجاهز "البودر".

التمر هندي سريع التحضير هو عبارة عن أكياس بودرة كريستالية ملونة أرجوانية، وهو يختلف عن التمر هندي الطبيعي الذي يُحضر بالنقع ويتميز طعمه بالمزازة بعض الشيء.

* ما هي أضرار التمر هندي سريع التحضير ؟

توضح الدكتورة شيرين علي زكي، وكيلة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أضرار بودرة التمر هندي سريعة التحضير في منشور لها عبر جروبها التوعوي "جت في اللقمة" على "فيسبوك": نتيجة إنه عبارة عن ملونات وصبغة خالصة يؤدي إلى ذلك :

- تهيج وحرقان في المعدة لأنه يزيد من إفراز حمض المعدة ومع الوقت يصاب الشخص بقرحة في المعدة .

- الإصابة بغثيان ورغبة في القيئ.

- نتيجة لكمية السكر التي تتم إضافتها له يصاب الشخص بالسمنة ويصبح عُرضة للإصابة بمرض السكري.

- التمر هندي الجاهز، نتيجة لاحتوائه على كميات مرعبة من الصبغات يسبب الضرر للكلى وقد يصل الأمر إلى الفشل الكلوي.

- الألوان الصناعية ومكسبات الطعم واللون والرائحة مجهولة المصدر والغير معروف درجة أمانها، وقد تكون من مسببات الإصابة بالسرطانات.

- ضعف المناعة للأطفال وصغار السن والإصابة بنوبات كحة وتهيج الصدر وارتفاع معدلات السكر في الدم.

وأكدت أن التمر هندي الطبيعي يتميز بفوائد عدة للجسم: فهو غني بالحديد والفسفور والكالسيوم وملين طبيعي للمعدة ومفيد لبشرة الجسم وغني بمضادات الأكسدة التي تكافح الأورام السرطانية.

 

الفشل الكلوي اضرار التمر حرقان في المعدة مكسبات الطعم سريعة التحضير العصائر الجاهزة

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