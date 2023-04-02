الزيارة ممنوعة| مفاجأة بشأن الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. فيديو

كشف الدكتور طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تفاصيل الحالة الصحية لـ الكابتن محمود الخطيب.



وقال الدكتور طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الحمد لله الكابتن الخطيب أفضل وإن شاء الله قريبًا يقوم بالسلامة".

وأضاف الدكتور طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، : "الكابتن الخطيب لم يكن تحت أجهزة التنفس بل كانت أجهزة مساعدة للوضع الذي كان يمر به"، لافتًا: "الحالة مطمئنة حاليًا".

وأشار الدكتور طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: "الكابتن الخطيب يحرص على منع الزيارة نظرًا للحالة التي يمر بها"، مؤكدًا: "نطمئن عليه لحظة بلحظة وهو كويس جدًا".

