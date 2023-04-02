عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شلبي: جماهير الأهلي قدمت صورة مشرفة للنادي في المدرجات

صدى البلد

أبدى سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، سعادته بتأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي مساء السبت، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي قدمت صورة مشرفة.

وخلال حديثه بعد المباراة قال شلبي: «جماهير الأهلي قدمت صورة مشرفة للغاية في مدرجات استاد القاهرة، وأثبتت أنها على قدر المسئولية وتقف خلف فريقها، كما  ينبغي أن أتقدم بالشكر لوزارة الداخلية التي أصدرت موافقتها على حضور هذا العدد الكبير من الجماهير».

وأكد شلبي أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بذل مجهودًا كبيرًا لحضور الجماهير في المدرجات بهذه الأعداد الكبيرة، بعدما قام بمخاطبة الجهات الأمنية، وطالب بحضور الجماهير بهذه الكثافة في المباراة.

وأشاد المدير التنفيذي للأهلي بالأداء المميز الذي قدمه اللاعبون في المباراة، وتمكنهم من تسجيل ثلاثة أهداف، كانت كفيلة بمنح بطاقة الصعود للفريق إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.

واختتم شلبي حديثه مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريصًا على استقبال بعثة الهلال السوداني الشقيق بشكل رائع، وتوفير كل احتياجاتها، ليثبت أن مبادئ الأهلي تظهر دائمًا في مثل هذه المواقف، وتبرز دوره كأكبر الأندية الإفريقية في استقبال كافة الأشقاء على النحو الأمثل.

 

سعد شلبي بطولة دوري أبطال إفريقيا استاد القاهرة الدولي جماهير الأهلي العدد الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

انخفض 280 جنيها في دقائق.. مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

بث مباشر .. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

تضحيات مصر الكبيرة حققت أهدافها.. الرئيس يحتفل بذكرى العاشر من رمضان

سورة تفتح خلايا مخك.. داوم عليها فى رمضان وسترى العجب

عمرو أديب: لو ترامب نجح في انتخابات الرئاسة يحكم أمريكا من السجن

سعد الصغير عن إصابته على يد طليقته: عيني لم تتورم.. فيديو

حكم أخذ البنج أو المخدر أثناء الصيام.. أزهري يجيب

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فخ يقع فيه رواد تيك توك.. هل أنت منهم؟

شبح يتسبب في حادث سيارة مميت بالهند.. فيديو

عمره 4 سنوات.. شاهد أصغر كاتب في العالم صاحب «الفيل سعيد والدب»

لو تناولت الزبادي كل يوم فى السحور طول رمضان.. هذه تكون النتيجة

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ