ذكرى تأسيس أبل.. وزنياك وجوبز من متسربين بالجامعة لأكبر إمبراطورية تكنولوجية

تأسست شركة Apple أبل الأمريكية العملاقة في الأول من أبريل عام 1976 على يد المتسربين من الجامعة، ستيف جوبز وستيف وزنياك، الذين جلبا للشركة الجديدة رؤية لتغيير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى أجهزة الكمبيوتر.

وأراد جوبز ووزنياك جعل أجهزة الكمبيوتر صغيرة بما يكفي ليضعها الناس في منازلهم أو مكاتبهم، حيث أرادا جهاز كمبيوتر سهل الاستخدام، وفقا لـ بحث منشور في مكتبة الكونجرس.

وبدأ جوبز ووزنياك في بناء كمبيوتر Apple I وبيعه بدون شاشة أو لوحة مفاتيح أو غلاف ثم قررا إضافتهما في عام 1977، وأحدث Apple II ثورة في صناعة الكمبيوتر من خلال تقديم أول رسومات ملونة على الإطلاق.

وقفزت المبيعات من 7.8 مليون دولار في عام 1978 إلى 117 مليون دولار في عام 1980 ، وهو العام الذي أصبحت فيه شركة آبل شركة عامة.

وغادر وزنياك شركة أبل في عام 1983 بسبب تناقص الاهتمام بالتشغيل اليومي لأجهزة كمبيوتر آبل، ثم قام جوبز بتعيين جون سكالي من شركة PepsiCo ليكون رئيسًا، ومع ذلك ، فإن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسية وبعد الكثير من الجدل مع سكالي ، غادر جوبز في عام 1985.

وأسس جوبز شركته الخاصة NeXT Software واشترى أيضًا Pixar من جورج لوكاس ، والتي أصبحت فيما بعد نجاحًا كبيرًا في الرسوم المتحركة بالكمبيوتر لأفلام مثل Toy Story و A Bug's Life و Monsters، Inc. و Finding Nemo.

خلال النصف الثاني من الثمانينيات، كانت شركة أبل لا تزال تعمل بشكل جيد وفي عام 1990 سجلت أعلى أرباحها، ومع ذلك ، كان هذا في الغالب بسبب الخطط التي بدأها جوبز بالفعل قبل مغادرته ، وعلى الأخص صفقته مع شركة صغيرة باسم Adobe.

مرة أخرى في عام 1985 ، رفض سكالي نداءً من مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس لترخيص برمجياتها، وعاد هذا القرار لاحقًا لمطاردته لأن مايكروسوفت، التي يتميز نظام التشغيل Windows (OS) الخاص بها بواجهة رسومية مشابهة لنظام آبل ، أصبحت أقوى منافسة لها في أواخر الثمانينيات وطوال التسعينيات.

على مدار بضع سنوات، عانت حصة أبل في السوق ببطء بعد أن بلغت ذروتها في عام 1990 وبحلول عام 1996 ، اعتقد الخبراء أن الشركة محكوم عليها بالفشل، ولم يكن الأمر كذلك حتى عام 1997 ، عندما كانت شركة آبل في حاجة ماسة إلى نظام تشغيل.

اشترت شركة NeXT Software وهي شركة جوبز وقرر مجلس الإدارة طلب بعض المساعدة من صديق قديم وهو ستيف جوبز ، الذي أصبح جوبز رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا ، أو iCEO كما أطلق على نفسه حيث لم يكن جوبز الرئيس التنفيذي رسميًا حتى عام 2000.

قرر جوبز إجراء بعض التغييرات حول شركة آبل، وأقام تحالفًا مع مايكروسوفت لإنشاء نسخة Mac من برنامجها المكتبي الشهير، ولكن لم يمض وقت طويل على هذا القرار كان نقطة تحول للشركة، كما قام جوبز بتجديد أجهزة الكمبيوتر وتقديم iBook وهو كمبيوتر محمول شخصي يليه جهاز iPod ، مشغل mp3 ، الذي أصبح رائدًا في السوق.

وكان هاتف iPhone ، وهو هاتف خلوي بشاشة تعمل باللمس ، تم طرحه في عام 2007 أحد أكثر المنتجات نجاحًا في العالم ، وأصدرت الشركة عدة إصدارات جديدة منذ ذلك الحين.

وتشمل المنتجات الشهيرة الأخرى جهاز iPad اللوحي و ساعة Apple Watch، كما قامت آبل مؤخرًا بتوسيع قطاعات خدماتها من خلال بطاقة الائتمان (Apple Card) و Apple News للأخبار و Apple Arcade للألعاب و Apple TV + لبث المحتوى الأصلي الذي أنتجته آبل.

ومع هذا الإرث استطاع تيم كوك الرئيس االتنفيذي الحالي قيادة آبل للوصول بها إلى أن تكون الشركة الأولى التي بلغت قيمتها تريليون دولار في عام 2018 ، ثم تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار العام الماضي لتصبح بذلك أول شركة في التاريخ يصل رأس مالها السوقى إلى هذا الحد .