باتشيكو يحشد أسلحة بيراميدز لمواجهة فيوتشر اليوم بالكونفيدرالية

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فيوتشر في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء اليوم الأحد في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد- وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس

