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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

اشتراك تويتر يثير غضب المشاهير.. وهؤلاء يرفضون الدفع لتوثيق حساباتهم

تويتر
تويتر

بدأ موقع تويتر Twitter، أمس السبت، في إزالة علامات التحقق الزرقاء من الحسابات القديمة التي تم التحقق منها مجانا، والتي لم تشترك في الخدمة المدفوعة Twitter Blue، مما أثار غضب العديد من المشاهير والمؤسسات البارزة على المنصة، وأعربوا عن رفضهم فكرة التوثيق مقابل المال.

 

وبحسب ما ذكره موقع "marca"، بعد أن استحوذ إيلون ماسك Elon Musk على المنصة، قرر الملياردير الأمريكي فرض رسوم شهرية قدرها 8 دولارات للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على علامة تحقق زرقاء بجوار أسمائهم على الملف الشخصي بموقع تويتر.

 

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تويتر يثير غضب المشاهير

وقدمت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، نظام التحقق مرة أخرى في عام 2009 بعد أن رفع توني لا روسا، مدير سانت لويس كاردينالز السابق، دعوى قضائية ضد تويتر بعد انتحال أحد الحسابات هويته.

 

ويميل بعض المشاهير إلى التحقق من حساباتهم على تويتر، ولكن من المشكوك فيه ما إذا كانوا سيقررون الدفع من أجل الاحتفاظ بالعلامة الزرقاء بعد الأول من أبريل، بعد أن أعلن العديد من المستخدمين البارزين بالفعل أنهم غير مستعدين للدفع مقابل التحقق من حساباتهم.

وفي منشور على تويتر، أكد لاعب كرة السلة الأمريكي "ليبرون جيمس"، أنه لن يدفع مقابل اشتراك Twitter Blue، وقال لمتابعيه في التغريدة:" أن علامة التجزئة الزرقاء الخاصة بحسابي ستختفي قريبا، وإذا كنت تعرفني فلن أدفع أي اشتراك".

وكذلك، تساءل نجم اتحاد كرة القدم الأمريكي "باتريك ماهومز"، عندما قامت شركة تويتر بسحب علامة التحقق الزرقاء من حسابه: "متي يزيلون العلامات الزرقاء؟"، قبل أن يؤكد مازحا أنه لا يستطيع دفع الرسوم الشهرية لأنه مضطر لإطعام أطفاله.

وأوضح ميكا بارسونز، لاعب فريق دالاس كاوبويز، أنه ليس لديه نية لدفع ثمن علامة التوثيق الزرقاء، مازحا أنه "ليس بحاجة إلى خطط اشتراك".

وانضم نجم كرة القدم السابق “تيرتك هيل” إلى قائمة المشاهير الغاضبين، مشيرا في تغريدة، إلى أنه “مقابل 8 دولارات يمكنك الحصول على علامة الاختيار الزرقاء هذه، لست بحاجة إلى أي نوع من الخطط”.

وسخر لاعب كرة القدم الأمريكي "داريوس سلاي"، من فكرة خسارة حسابه لعلامة التوثيق، مشيرا في تغريدة عبر حسابه على منصة تويتر، إلى أن التغيير الجديد سيتسبب في صعوبة قيام جمهور فريقه بالإشارة إليه في تغريداتهم، خاصة تلك التي ينتقدون فيها أدائه خلال المباريات.

وكما أعلن المغني الأمريكي "جيمي ألين"، من بين المشاهير البارزين على تويتر أنه لن يدفع ثمن العلامة الزرقاء، وكتب عبر حسابه على المنصة: "أنا لست كذلك أدفع مقابل علامة التوثيق الزرقاء على تويتر".

وذلك إلى جانب، ممثل مسلسل Seinfield الشهير "جاسون أليكسندر"، والذي أعلن مؤخرا أنه قد يحذف حسابه على تويتر نهائيا، لأن خسارة حسابه لعلامة التوثيق ستجعل أي شخص بإمكانه انتحال شخصيته بسهولة.

مؤسسات أمريكية ترفض الدفع مقابل التوثيق

ويشار إلى أن البيت الأبيض، هو أول مؤسسة حكومية تعلن رفضها فكرة توثيق الحسابات على تويتر، وأبلغ موظفيه في رسالة رسمية بأنه لن يقوم بالدفع لتويتر مقابل توثيق حساباتهم، لذلك من المتوقع أن يحتفظ حساب البيت الأبيض بعلامة التوثيق الرمادية الخاصة بالمؤسسات على تويتر.

وقبل ساعات من بدء تنفيذ قرار التوثيق بمقابل مادي، أعلنت مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام الدولية، رفضها فكرت الدفع مقابل التوثيق على تويتر، من بينها "نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوست"، ولوس أنجلوس تايمز".

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