تهديد بالتجميد.. كولر يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

أثار أحمد عبد القادر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بسبب رد فعله الغاضب عقب قرار استبداله أمام الهلال السوداني، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وانفعل أحمد عبد القادر عقب استبداله في الدقيقة 62، ودخول حسين الشحات بديلا له، كما رفض اللاعب طلب كولر بالاحتفال مع الجماهير عقب اللقاء، وهو ما أثار غضب المدرب السويسري.

ووفقا لمصدر داخل النادي الأهلي، فإن عبد القادر مهدد بالتجميد من جانب كولر خلال الفترة المقبلة، بسبب انفعاله على المدير الفني وأيضا عدم التزامه بتفيذ التعليمات على أرضية الملعب والمبالغة في الاحتفاظ بالكرة.

وتأهل الأهلي إلى إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، سجلها محمود عبد المنعم كهربا (هدف)، وحسين الشحات (هدفين).

وستقام قرعة الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.