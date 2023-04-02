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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل خطة محافظة القاهرة لتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية 75%

تخفيض الانارة
تخفيض الانارة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء تنفيذ توجيهات  رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية التابعة للمحافظة حفاظًا على الطاقة .


وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف العمليات والطوارىء ، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% ، وترشيد الانارة بالإعلانات المضيئة ، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة ، والالتزام بتعطيل انظمة التكييفات بالجهات الحكومية ، وإلزام المحال التجارية بتخفيض الاضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها ، والتشديد على المنشآت الرياضية الكبري (الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفاعليات التي تقام بها مساءً ، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة التابعة للمحافظة .

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القاهرة ترشيد الكهرباء الميادين المنشآت الحكومية الاضاءات

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