وزير الشباب يستعرض آليات إطلاق أكاديمية كابيتانو العالمية الرياضية بمحافظة الاسماعيلية

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعاً موسعاً مع اللجنة العلمية لمشروع كابيتانو مصر الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم.

استعرض الاجتماع مستجدات العمل بالمشروع القومي لاكتشاف المواهب الكروية كابيتانو مصر، والاجراءات المتخذة بشأن افتتاح أول ٧ مراكز تدريب للاعبين بالمرحلة الأولى بعد انتهاء تصوير برنامج الكابيتانو.

أكد الدكتور أشرف صبحى على المنهجية العلمية الحديثة التى تعتمد عليها الوزارة فى مشروعات اكتشاف الموهوبين على صعيد برامج التدريب والتأهيل الفني والبدني وبرامج التغذية والإعداد النفسي والطبي للاعبين بمراكز التدريب.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى أن مصر تمتلىء بالمواهب الواعدة فى مختلف الألعاب وسيحققون لمصر مزيد من الانجازات الرياضية فى مختلف المنافسات العالمية، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع مختلف المؤسسات والجهات فى اكتشاف ورعاية تلك المواهب على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

كما استعرضت اللجنة العلمية لكابيتانو مصر آليات إطلاق أكاديمية كابيتانو العالمية الرياضية بمحافظة الاسماعيلية، تضم أفضل اللاعبين الذين تم اختيارهم بالمرحلة الأولي من كابيتانو مصر.

حضر اللقاء الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، واعضاء اللجنة العلمية منهم الدكتور محمود سعد والدكتور حسين السمري، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضة، والدكتور عبدالاول محمد مساعد الوزير، والدكتور احمد جمعة معاون الوزير والدكتور السيد الشتيحي والدكتور المسلماني مسئولى الإشراف والتنفيذ لبرنامج "كابيتانو".