بنطلون نادين نجيم يثير الجدل في أحدث ظهور لها.. شاهد

حرصت نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت نادين نجيم في الصورة بإطلالة كاجوال ملفتة، حيث ارتدت بنطلون أتسم بالنقوشات الغير تقليدية مما أثار أنتباه متابعيها على السوشيال ميديا و نسقت معه توب و بليرز باللون البينك.



انتعلت نادين نجيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها وجاذبيتها.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.