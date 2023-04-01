ملابس لـ رضوى الشربيني أثارت الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

تصدرت المذيعة رضوى الشربيني تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وتعتبر رضوى من المذيعات التي تثير الجدل في الكثير من الأحيان بسبب تصريحاتها و هجومها على الرجال في بعض الأحيان.

من جانب أخر تخطف دائما رضوى الشربيني الأنظار بإطلالاتها وأزيائها التي تجمع بين الأناقة و الرقي، فهي تحرص على أختيار الملابس التي تظهر بها مما كشف عن ذوقها الراقي.

تحرص أيضا رضوى الشربيني على مواكبة أحدث صيحات الموضة و اختيار ما يتناسب معها ويكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، تعتمد على التنوع و التجديد و عدم السير على تيرة واحدة.

تقوم رضوى الشربيني بتنسيق المجوهرات و الإكسسوارات الراقية مع الأحذية و الحقائب الأنيقة التي تزيد من جاذبيتها وأناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد رضوى الشربيني على تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها و التي تبرز جمال ملامحها.

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني