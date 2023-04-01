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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس لـ رضوى الشربيني أثارت الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تصدرت المذيعة رضوى الشربيني تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وتعتبر رضوى من المذيعات التي تثير الجدل في الكثير من الأحيان بسبب تصريحاتها و هجومها على الرجال في بعض الأحيان.

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من جانب أخر تخطف دائما رضوى الشربيني الأنظار بإطلالاتها وأزيائها التي تجمع بين الأناقة و الرقي، فهي تحرص على أختيار الملابس التي تظهر بها مما كشف عن ذوقها الراقي.

تحرص أيضا رضوى الشربيني على مواكبة أحدث صيحات الموضة و اختيار ما يتناسب معها ويكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، تعتمد على التنوع و التجديد و عدم السير على تيرة واحدة.

تقوم رضوى الشربيني بتنسيق المجوهرات و الإكسسوارات الراقية مع الأحذية و الحقائب الأنيقة التي تزيد من جاذبيتها وأناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد رضوى الشربيني على تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها و التي تبرز جمال ملامحها.

 

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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