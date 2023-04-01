بقفطان رمضان.. ابنة حسين فهمي تستعرض أناقتها

حرصت منة حسين فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ابنة حسين فهمي بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت قفطانا طويلا ذا أكمام طويلة جمع بين اللون البينك والأصفر، ونسقت معه تي شيرت أبيض لا يحمل أي نقوشات، وبنطلون جينز.

لم تبالغ ابنة حسين فهمي في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، ما زاد من أناقتها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة حسين فهمي على خصلات شعرها الأشقر الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي زادت من أناقتها.