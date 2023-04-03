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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ سيارات فورد فوكاس

فورد فوكاس موديل
فورد فوكاس موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية فورد  في مصر عن زيادات أسعار طراز فوكاس موديل 2023 خلال بداية شهر أبريل الحالى .

فورد فوكاس موديل 2023

أوضح وكيل فورد ، أن السيارة فوكاس موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 30 ألف جنيه .

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تستمد سيارة فورد فوكاس موديل 2023 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

فورد فوكاس موديل 2023

تأتي سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بطول  4382  مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1452 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم.

فورد فوكاس موديل 2023

تظهر سيارة فورد فوكاس موديل 2023 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية LED، وإضاءة نهارية، ومصابيح خلفية LED، وزجاج خلفي معتم، وجنوط رياضية مقاس 16 أو 17 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية.

 

تقدم سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها،  6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر TC، ومساعد صعود التلة HLA، ونظام تنبيه الخروج من المسار، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق .

فورد فوكاس موديل 2023

بالإضافة إلى شاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس، وبلوتوث، أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات بالأبواب الجانبية، وسقف بانوراما، وأضواء محيطية، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وإمكانية تحريك عجلة القيادة في 4 اتجاهات .

 

أما عن سعر السيارة فورد فوكاس موديل 2023:

- الفئة الأولى بسعر 805 آلاف جنيه بدلا من 775 ألف جنيه.    

- الفئة C4DR بسعر 835 ألف جنيه بدلا من 805 آلاف جنيه.

- الفئة C5DR بسعر 825 ألف جنيه بدلا من 795 ألف جنيه.

- الفئة T4DR بسعر 870 ألف جنيه بدلا من 840 ألف جنيه.

- الفئة T5DR بسعر 865 ألف جنيه بدلا من 835 ألف جنيه.

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