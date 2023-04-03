بقفطان لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شاركت “خيرية علي” زوجة الفنان خالد سليم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت زوجة خالد سليم في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت قفطانا مخمليا طويلا مطرزا بالنقوشات ذات اللون الفضي، واتسم التصميم بأنه مناسب مع الأجواء الرمضانية.

وانتعلت زوجة خالد سليم حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ، باللون الفضي، مع حقيبة يد أنيقة بنفس اللون، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة خالد سليم على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.