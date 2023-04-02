إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنوفية

أصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الإقليمي قبل نزلة مركز الباجور في محافظة المنوفية.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة مركز الباجور.

بالانتقال تبين إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كسور وجروح وكدمات، حيث تبين انقلاب السيارة الميكروباص، ولم يتمكن السائق السيطرة علي السيارة مما تسبب في انقلابها.

فيما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين الى المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.