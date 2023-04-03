وليد سليمان يحتفل بعيد ميلاد عمرو السولية.. شاهد

احتفل وليد سليمان، بعيد ميلاد عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر وليد سليمان صورة برفقة السولية، عبر خاصية “الإستوري”، وعلق كاتبًا: “كل سنة وأنت يا حبيبي وعقبال مليون سنة”.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير على الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل إلي ربع النهائي كل من الأهلي وشبية القبائل الجزائري والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي والرجاء المغربي وسيمبا التنزاني والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية يوم الأربعاء 5 أبريل المقبل بالقاهرة، في الساعة 8:30 مساءً وتذاع عبر قناة بين سبورت المفتوحة .