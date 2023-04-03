روسيا.. انفجار مقهى سان بطرسبرج أسفر عن مقتل شخص وإصابة 30 آخرين

قالت وزارة الصحة الروسية إن الانفجار الذي وقع في مقهى في سان بطرسبرج الروسية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 30 آخرين.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية ، الأحد ، أن عبوة ناسفة مجهولة الهوية انفجرت في مقهى وسط مدينة سانت بطرسبرغ. وقال رئيس البلدية الكسندر بيغلوف إن عدد الجرحى بلغ 25. وقال مصدر لوكالة سبوتنيك إن المدون الروسي الشهير فلادلين تاتارسكي قتل في الانفجار.

وقالت وزارة الصحة الروسية في بيان مساء الأحد: “وفقا لأحدث البيانات ، أصيب 30 شخصا في الحادث الذي وقع في مقهى في سانت بطرسبرغ ، توفي شخص”.



ستة من الجرحى في حالة خطيرة.

ونقل إجمالي 24 شخصا إلى منشآت طبية في سان بطرسبرج بعد الانفجار بينما طلب ستة اخرون المساعدة الطبية بأنفسهم.