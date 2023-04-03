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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: ربيعة لن يرحل عن الأهلي.. وهذه رسالتي لـ عبدالقادر

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن هدف كهربا لاعب الأهلي في شباك الهلال، رائع للغاية، ولا يدل على أنه كان موقوف لفترة تصل إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح من العناصر المؤثرة، كما أنه تألق بشكل واضح في مواجهتي القطن الكاميروني ثم الهلال السوداني.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشـة قناة Etc: "كهربا ليس في أفضل حالاته بدنيًا، وكان موفق للغاية في المباريات الأخيرة، كما أنه أكثر لاعب يُشكل خطورة حقيقية على مرمى المنافسين، فهو يتحرك بشكل جيد والهدف الذي سجله كان توفيق من الله".

وأضاف: "هناك فرصة لعمرو السولية في بداية المباراة سددها بشكل خاطئ، وهو ليس في أفضل حالاته حاليًا، وكنت أتمنى مشاركة السولية ومروان عطية وقندوسي بشكل اساسي لأن هذا الثلاثي أرى أنه الأفضل مع الأهلي".

وواصل: "موضوع رحيل رامي ربيعة عن الأهلي، يرتبط بأن يكون هناك أفضل منه داخل النادي أو خارجه، والأهلي لا يجهز أحد بدلا منه واتوقع ان يكمل مسيرته في الفريق الأحمر بشكل طبيعي".

وزاد: "اعتذار عبدالقادر لكولر أمر ايجابي، والأهم في المرحلة المقبلة هو التركيز داخل الملعب، ولا يجب أن يغضب أي لاعب عندما يتم استبداله وهو سيئ، عبدالقادر كان طوال الـ60 دقيقة التي شارك فيها لم يكن جيدًا، بل أن البعض كان يلوم كولر بسبب الصبر عليه طوال هذه المدة".

وأتم: "اتمنى ان تكون مباراة الأهلي والهلال، انطلاقة للفريق الأحمر، لأنه كان في حاجة للمكسب، الآن بدأت مرحلة المنافسة على البطولة، يجب المحافظة على التركيز والأداء الجيد، وفي وجود الجماهير المارد الأحمر قادر على الفوز بها".

الأهلى كهربا منتخب مصر الهلال السوداني رامي ربيعه عمرو السولية

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