ميس حمدان: المدرس اتحرش بيا في مدخل العمارة .. ونفسي فـ ابن الحلال حتى لو هقعد في البيت

تحدثت الفنانة ميس حمدان، تفاصيل إحدى تجارب التحرش الجنسي التي تعرضت لها في طفولتها.

وقالت ميس حمدان خلال استضافتها في برنامج VIP، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة هي: "كنت في المدرسة الابتدائية في مصر، وكنت راجعة من المدرسة، والمدرس ناداني ودخلني في مدخل عمارة".

وأضافت: "بعد هذه الواقعة بدأ المدرس يعاملني معاملة سيئة جدا، والرجل الذي يتحرش بطفل أكيد مريض نفسي".

تحدثت ميس حمدان خلال اللقاء عن تعدد حالات التحرش في حياتها بقولها: "تعرضت للتحرش الجنسي مرات كثيرة، والشيء الذي هون الموضوع اكتشافي إن 90% من البنات اللاتي أعرفهن مررن بتجربة التحرش، سواء من السائق أو أولاد العم والخال، أو الفكهاني والمدرسين".

وتابعت: "الشيء الذي يحيرني هو لماذا لم نتكلم عن تعرضنا للتحرش في صغرنا، وأعتقد أن أهالينا لم يعلمونا ذلك، ولهذا علمت ابنتي من الصغر كيف تتجنب التحرش".

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وكشفت الفنانة ميس حمدان مواصفات فتى أحلامها، الذي تتمناه وتتوسل إلى الله باستمرار حتى يرزقها به.



وقالت ميس حمدان خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها "vip” المذاع على شاشة "هي": انا حبيبة اوي بحب على نفسي، حسيت احساس السند والضهر ولكن مش كامل، لان مجتش المواقف الكافية اللي توريني مدى كفاءة الإنسان اللي قدامي واعتمد عليه، ويمكن عشان كنت صغيرة، وده من كتر اعتمادي على نفسي، اللي هو هيجي هيعمل ايه.

وأما عن فكرة اعتزالها للفن بعد زواجها فقالت ميس حمدان: زمان كنت ممكن اقول لا عشان نجاحاتي وعايزة اكبر نفسي وهكذا، دلوقت ممكن استغنى عن كل حاجة عشان اكون أسرة وممكن اسيب شغلي عشان أبني بيت.



واستكملت ميس حمدان حديثها: ساعات بقول نفسي يجي راجل اتسند عليه ويشيل عني وبعدين أشوف اللي حواليا بيشتكوا بقول خلاص مش عايزة ، ومش عايزة حد يطلع عيني، وعندي يقين إن ربنا يبعتلي إنسان يكون حاجة حلوة في حياتي.

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وأضافت ميس حمدان: بدعي طول عمري، يبعتلي الإنسان الهني الرضي الغني الخلوق اللي اتجوزه واجيب منه الذرية الصالحة التي تكون كاملة خلقا وخلفة ويكون ليا سند واكون له سند وافرح بيه ويخليهولي العمر كله.

برنامج “vip” يذاع يوميا في شهر رمضان على شاشة "هي" وتقدمه الإعلامية أميرة بدر في تمام السابعة مساءً، وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن والرياضة في مصر.

