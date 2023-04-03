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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرة "سلامتك تهمنا " تصل قوى عاملة الإسكندرية

صدى البلد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظ الإسكندرية؛ ندوة توعية وتثقيف ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" التى أطلقتها الوزارة للتوعية بمخاطر بيئة العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية  وأساليبها ، وذلك بإحدي  شركات البترول  بالمحافظة .

 حضر الندوة  45 من العاملين بالشركة، وجهاز السلامة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة  حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من اجل بيئة عمل آمنة داخل المنشآت للحفاظ على العاملين من جميع المخاطر التي يمكن أن  يتعرضوا لها داخل بيئة العمل والحفاظ على سلامة المنشآت.

وأشار المهندس محمد كمال وكيل المديرية إلى  أهمية السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ، مؤكداً أهمية دور القوى العاملة وخاصة أجهزة السلامة والصحة المهنية فى تأمين المنشآت من إصابات العمل والحوادث الجسيمة .

 قامت المهندسة أماني سعيد من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمديرية بإلقاء المحاضرة الأولى والتى تناولت فيها تقييم وتحليل المخاطر  لتجنب الحوادث الجسيمة .

كما قامت المهندسة هويدا محمود مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب الدخيلة بإلقاء المحاضرة الثانية حول تشريعات السلامة والصحة المهنية ، والمحاضرة الثالثة للمهندسة سماح قنديل مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب شرق .

ثم محاضرة بعنوان : المخاطر الكهربائية في بيئة العمل .

قام وكيل المديرية بجولة تفقدية في الشركة تفقد خلالها جميع وسائل واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشأة ، رافقه خلالها ايمان نبيل مدير العلاقات العامة ، ومحمد عبد الله باحث بالعلاقات العامة .

 كما قدم المهندس عمرو لطفي رئيس مجلس الإدارة للشركة  الشكر والتقدير للمديرية وفريق العمل الخاص بالسلامة والصحة المهنية في دورهم الفعال في الرقابة على المنشآت والتأكد من تطبيق كافة إشتراطاتها.

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