مصرع سيدة أسفل عجلات قطار "القاهرة _الإسكندرية" بنطاق كفر الزيات

شهدت منطقة مزلقان كفر ديما بكفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم وفاة سيدة أسفل عجلات قطار "القاهرة _الإسكندرية" عقب عبورها شريط السكة الحديد مما تسبب في وفاتها في الحال .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت اخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغ من أهالي قرية كفرديما التابعة لدائرة المركز بالعثور على جثة لإحدى السيدات على شريط السكة الحديد ولم يتم التعرف على هويتها .

كما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وقوة من مباحث مركز شرطة كفرالزيات برئاسة الرائد احمد شيحه رئيس مباحث كفرالزيات وشرطة النجدة والإسعاف الي موقع البلاغ.

وكشفت التحريات الأمنية والفحص تبين وفاة سيدة تدعي ا ب 49 سنة مقيمة بإحدى العزب التابعة لقرية قصر بغداد وتوفيت أثناء عبورها شريط السكة الحديد حال مرور قطار القاهرة الإسكندرية مما أدى إلى وفاتها في الحال كما تم استدعاء أهلية المتوفاة ونقل الجثة إلى مستشفى كفرالزيات العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.