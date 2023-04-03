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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط شخصين أحدهما أجنبي لإتجارهما فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال

دولار
دولار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال مـن وإلى خارج البلاد والإستفادة من العمولة وفارق سعر الصـــرف وإتخاذه مـن دائرة قسم شرطة عابديـــن مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وضبطـه بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات محلية") وذلك حال قيامه بتسليم جزء منه لـ (تاجر قطع غيار سيارات "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) "مُحول لصالحه من الخارج" .

وبمواجهتهما بالتحريــات أيداها ، وأقر المتهم الأول بمزاولته للنشاط المذكور بالاشتراك مع (آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بالخارج) حيث يقوم الأخير بجمع مُدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها للبلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم المقيمين بالبلاد على أن يقوم بإستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى سداد المُستحقات المالية على التجار والمستوردين الراغبين فى إستيراد المنتجات من الخارج ، وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد ، كما أقر بأن المبلغ المادى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الداخلية المصريين بالخارج قطع غيار المستوردين قطع غيار سيارات

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