بنادق آلية وخرطوش .. ضبط تاجر سلاح بحوزته 16 قطعة بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط) بالإتجار فـي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه.. وبحوزته 16 قطعة سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية- 14 بندقية خرطوش- طبنجة - 2 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.