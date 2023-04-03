15800 جنيه.. ننشر تفاصيل مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024

مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنها خلال الساعاة الأخيرة ، بالتزامن مع الاعلان عن فتح باب التقديم لقبول طلاب جدد بالعام الدراسي 2023 / 2024 .
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 ، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي .
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 ، تقرر أن تكون قيمتها 15800 جنيه ، بعد أن كانت 14100 جنيه العام الدراسي الماضي
وبالتزامن مع اعلان مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 ، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد واجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين (طقم كامل ٥ قطع) بإجمالي 1950 جنيه (ألف وتسعمائة وخمسون جنية مصري فقط لا غير)، و الصف الرابع (2 قطعة) بإجمالي 750 جنية (سبعمائة وخمسون جنية مصري فقط لا غير).
حالات استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لحالات إسترداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 ، بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 ، فهي كالتالي :
- إذا كان طلب استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.
- إذا كان طلب استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول
- إذا كان طلب استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.
- إذا كان طلب استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بـمصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 حال عدم سدادها.