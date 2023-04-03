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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15800 جنيه.. ننشر تفاصيل مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنها خلال الساعاة الأخيرة ، بالتزامن مع الاعلان عن فتح باب التقديم لقبول طلاب جدد بالعام الدراسي 2023 / 2024 .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 ، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 ، تقرر أن تكون قيمتها 15800 جنيه ، بعد أن كانت 14100 جنيه العام الدراسي الماضي

وبالتزامن مع اعلان مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 ، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد واجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي.
 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين (طقم كامل ٥ قطع) بإجمالي 1950 جنيه (ألف وتسعمائة وخمسون جنية مصري فقط لا غير)، و الصف الرابع (2 قطعة) بإجمالي 750  جنية (سبعمائة وخمسون جنية مصري فقط لا غير).
 

حالات استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لحالات إسترداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 ،  بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 ، فهي كالتالي :

  • إذا كان طلب استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.
  • إذا كان طلب استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول
  • إذا كان طلب استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.
  • إذا كان طلب استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.
     

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بـمصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 حال عدم سدادها.

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