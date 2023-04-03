عايزة تزود المشاهدات.. اعترافات سلمى الشيمي بعرض صور بها إيحاءات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بلوجر الأزياء سلمى الشيمي، سبق اتهامها فى إحدى القضايا وحرر ضدها عدة محاضر لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية")، والصادر فى حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها.. وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.

بمواجهتها أقرت بعرضها صور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار زيادة أعداد متابعيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.