متصلة: قلت لزوجى أنت محرم على.. والإفتاء: يقع الطلاق في هذه الحالة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة سألت عن حكم قولها لزوجها تَحرُم عليا مثل أبى وأخى، أثناء نشوب مشاجرة فيما بينهم؟، قائلا: "لا ينبغى أن تقولى لزوجك مث هذا الكلام، والعصمة ليست فى يدك لكى يقع الطلاق".



وتابع وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "هذا الكلام لا يترتب عليه طلاق أو تحريم، لأن العصمة فى الزواج فى يد الزوج، إلا لو كان فى اتفاق مسبق موثق فى عقد الزواج إن العصمة تكون فى يد الزوجة فبالتالى هيقع الطلاق".

هؤلاء أهل الله وخاصته

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الانتساب إلى سيدنا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف عظيم، ومن يحمل هذا الشرف يلقى كل الاحترام والتقدير، لافتا إلى أن الصحابة من المهاجرين والأنصار كانوا يتنازعون على سيدنا سليمان الفارسى، فكل منهم ينسبه إليه ألا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: "سليمان منا آل البيت".

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "الصحابة قالوا كيف وهو ليس من قريش أو مكة وهو فى الأساس فارسي لكن هذا الشرف حصل عليه من سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، شوف كل الناس دلوقتى بنتقول يا رب أكون من بيت آل النبي، طيب إيه رأيك تكون من أهل الله".

واستكمل عبدالمعز، حديثه عن أهل الله، قائلا: "أهل الله دول اللى قال عليهم سيدنا محمد دول أهل القرآن وخاصته، زمان أهالينا كانوا حريصون على إنهم يحفظونا القرآن الكريم، عارفين اللى بيحفظ ابنه القرآن بيجى يوم القيامة لابس تاج على رأسه، احنا فى شهر رمضان دلوقتى انتهزوا الفرصة وابتدوا احفظوا القرآن".

