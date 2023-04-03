عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن خطة واشنطن لمهاجمة روسيا

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

سخر ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، من إمكانية استخدام الولايات المتحدة لـ ألاسكا لمهاجمة روسيا.

وقال ريتر، عما إذا كان يعتبر أنه من الممكن وضع خطة في واشنطن لتعزيز ألاسكا كنقطة انطلاق ضد موسكو، إن “مثل هذا السيناريو مستحيل”.

وأضاف: "الآن، عندما تسير الأمور على هذا النحو، فإن الولايات المتحدة من ألاسكا لا تشكل تهديدًا كبيرًا لروسيا".

وأوضح ريتر، أنه “من الناحية النظرية، يمكن للبيت الأبيض تطوير مثل هذه الخطة، ولكن من أجل تنفيذها، سيكون من الضروري استعادة البنية التحتية العسكرية في ألاسكا”.

تحركات عسكرية من روسيا ردا على انضمام فنلندا لحلف الناتو

أقواها 6.6 ريختر.. سلسلة زلازل عنيفة تهز روسيا.. تفاصيل

وقال إن “الإمكانات العسكرية لروسيا في القطب الشمالي أعلى من تلك التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لأن موسكو تدرك الأهمية الاستراتيجية للمنطقة وتولي اهتمامًا خاصًا لأمنها”.

وخلص ريتر إلى أنه “في ظل هذه الظروف، لن تتمكن واشنطن من أخذ زمام المبادرة في المستقبل المنظور”.

واشنطن روسيا موسكو الولايات المتحدة ألاسكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

بعد التراويح.. طالبة خامسة ابتدائي أنهت حياتها داخل غرفتها بالمحلة

خلال أيام.. شبانة يفجر مفاجأة عن الموقف النهائي للأهلي من غرامة كهربا

فنانة شهيرة ونجلها.. تعرف علي ضحايا رامز جلال اليوم

الزمالك اليوم.. خناقة جديدة وكواليس رحيل تيجانا وتغريم مهاجم الفريق

هل الصلاة بعد الاستحمام وبدون وضوء صحيحة.. علي جمعة يرد

موضوعات متعلقة

بمشاركة مصر والأردن.. ألمانيا تطلب عقد اجتماع للسلام بالشرق الأوسط

تحركات عسكرية من روسيا ردا على انضمام فنلندا لحلف الناتو

بيان عاجل من الكويت بشأن خفض إنتاج النفط

أقواها 6.6 ريختر.. سلسلة زلازل عنيفة تهز روسيا.. تفاصيل

روسيا تعلن تورط أوكرانيا في اغتيال المدون العسكري بمدينة سان بطرسبرج

حرب استنزاف.. تحذير عاجل لـ أوكرانيا من إمكانات روسيا الخفية

إجراء مهم.. روسيا تعلن موافقة أوبك+ على تخفيضات إضافية في إنتاج النفط

عار عليك| أردوغان يغلق الأبواب فى وجه السفير الأمريكي بأنقرة ..اِعرف القصة

ترشيحاتنا

دعاء الصائم في فك الكرب والضيق والغم.. أدركه بهذه الخمس

ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن خطة واشنطن لمهاجمة روسيا

تفاصيل صناعة الكليم وأسعارها..المصصم أحمد عسكر يوضح

من الفئة المتوسطة وشحن 100 وات.. ريلمي تستعد لإطلاق Realme 11 Pro+

حكاوي رمضان.. هداف الدوري: بساعد زوجتي في تجهيز الفطار

ماذا يفعل من كانت له عند الله حاجة؟.. الإفتاء توضح أهم الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تباع بالأسواق.. 4 أنواع سمك تجنب تناولها فورا

إنسانية في لحظة فارقة بالمباراة | ماذا فعل لاعب فيورنتينا لأجل المغربي أمرابط

جددي سفرتك.. طريقة تحضير سلطة الفتوش

فنانة شهيرة ونجلها.. تعرف علي ضحايا رامز جلال اليوم

فيديو

اعترافات ميس حمدان: تعرضت للتحرش في طفولتي..وخالد يوسف قال لي بوظتي الشغلانة

طعنها في الشارع.. قصة رجل تخلص من طليقته بمدينة أكتوبر

الخميس القادم حرج.. العالم الهولندي يحذر من أول أسبوع في أبريل واكتمال القمر

التهم 3 أتوبيسات .. تفاصيل حريق داخل مدرسة خاصة بمصر الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ