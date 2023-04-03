ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن خطة واشنطن لمهاجمة روسيا

سخر ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، من إمكانية استخدام الولايات المتحدة لـ ألاسكا لمهاجمة روسيا.

وقال ريتر، عما إذا كان يعتبر أنه من الممكن وضع خطة في واشنطن لتعزيز ألاسكا كنقطة انطلاق ضد موسكو، إن “مثل هذا السيناريو مستحيل”.

وأضاف: "الآن، عندما تسير الأمور على هذا النحو، فإن الولايات المتحدة من ألاسكا لا تشكل تهديدًا كبيرًا لروسيا".

وأوضح ريتر، أنه “من الناحية النظرية، يمكن للبيت الأبيض تطوير مثل هذه الخطة، ولكن من أجل تنفيذها، سيكون من الضروري استعادة البنية التحتية العسكرية في ألاسكا”.

وقال إن “الإمكانات العسكرية لروسيا في القطب الشمالي أعلى من تلك التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لأن موسكو تدرك الأهمية الاستراتيجية للمنطقة وتولي اهتمامًا خاصًا لأمنها”.

وخلص ريتر إلى أنه “في ظل هذه الظروف، لن تتمكن واشنطن من أخذ زمام المبادرة في المستقبل المنظور”.