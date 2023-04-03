الجيش الأوكراني يعلن صد عشرات الهجمات الروسية

أبلغ الجيش الأوكراني عن صده العشرات من الهجمات الروسية، حيث تصدت لنيران كثيفة من القوات الروسية في أجزاء مختلفة من خط المواجهة في منطقة دونيتسك، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت هيئة الأركان العامة إنه تم صد أكثر من 45 هجومًا خلال اليوم الماضي ، مع التركيز على ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وقالت إن 17 غارة جوية وأكثر من 20 ضربة بواسطة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

ذكرت هيئة الأركان العامة: "في اتجاه باخموت ، يحاول العدو السيطرة الكاملة على مدينة باخموت ويواصل اقتحامها".

وفي غرب المدينة ، صدت قوات الدفاع الأوكرانية نحو 20 هجومًا للعدو ، وفقًا لهيئة الأركان العامة.

نشر أولكسندر سيرسكي ، قائد القوات البرية الأوكرانية ، على تيليجرام، أنه التقى في باخموت "بالجنود والقادة الذين دمروا أسطورة مناعة مقاتلي فاجنر والمظليين الروس".

وقال سيرسكي "العدو يضعف ويحاول التستر على إخفاقاته بالاستيلاء على باخموت".

أشار سيرسكي إلى إمكانية شن هجوم مضاد في المستقبل ، قائلاً إن "الحركة الأمامية لجيشنا بأكمله تعتمد على ما يفعله كل جندي الآن في قسمهم من الجبهة".

تقع بعض أعنف المعارك في شمال غرب وغرب مدينة دونيتسك - حيث يواصل الروس جهودهم المستمرة منذ شهور لإزاحة الدفاعات الأوكرانية في أفدييفكا ومارينكا.

