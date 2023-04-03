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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يبتغون الدرجات ومحو الخطايا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

اصطف آلاف المصلين في الجامع الأزهر من ربوع مصر ومن مختلف الجنسيات حول العالم، لأداء صلاتي العشاء والتراويح خاشعين لله يبتغون الدرجات ومحو الخطايا في اليوم الثاني العشر من شهر رمضان المبارك، وكذلك بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.

 

 

وتقدم المصلين الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء من سورة يوسف برواية حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سور يوسف والرعد وإبراهيم برواية ورش عن نافع المدني، ورواية قالون عن نافع المدني، ورواية ابن كثير المكي.

ويؤمُّ المصلين اليوم في الجامع الأزهر الدكتور أسامة هاشم الحديدي، والشيخ محمد علاء الدين سباعي، والشيخ عمرو فاروق إمام، والشيخ أيمن محمد عبد المنعم، ويؤمُّ المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ أحمد العجمي، والشيخ كمال محمد علي، والشيخ حسام قاسم.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى صلاتا العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).

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