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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وداعا العصفور الأزرق .. إيلون ماسك يغير شعار تويتر إلى شكل عملة دوج كوين المشفرة

صدى البلد

قام رجل الأعمال ومالك تويتر، إيلون ماسك بتغيير شعار تويتر Twitter من العصفور الأزرق  إلى شكل عملة دوج كوين Dogecoin المشفرة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المستخدمين، وأيضا أدى لرفع قيمة عملة دوج كوين إلى أكثر من 20 %. 

 

وغيّر تويتر الشعار الخاص به على متصفح الويب والتطبيق الخاص به إلى شكل عملة دوج كوين Dogecoin المشفرة، مما تتسبب في ارتفاع قيمة العملة بأكثر من 20 ٪ في الثلاثين دقيقة الأولى منذ بدء تغيير الشعار. 

 

وبحسب مجلة "فورتشن" فإن عملة دوج كوين Dogecoin المشفرة زادت قيمتها السوقية بمقدار 500 مليون دولار. 

 

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي، أكد ماسك على تغيير شعار تويتر إلى شكل عملة دوج كوين ، مثلما وعد سابقا قبل الاستحواذ على المنصة. 

تغيير شعار تويتر 

كما نشر إيلون ماسك عدة صور تؤكد التخلي عن الشعار القديم للمنصة واستبداله بالشعار الجديد لشكل  عملة دوج كوين . 

إيلون ماسك تويتر Twitter العصفور الأزرق Dogecoin عملة دجكوين دوج كوين عملة دوج كوين دجكوين

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