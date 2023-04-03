اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير تضع خطة للنهوض

عقدت اللجنة العليا للدورة السادسة عشر لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، أولى اجتماعاتها ، وناقشت خطة عمل ملتقى الأقصر كفاعلية دولية مهمة وتحديث بنود لائحة الملتقى، بما يحقق أعلى تأثيرا فنيا واستفادة مما يمكن أن يحققه الملتقى من جودة فنية وترويجا للسياحة ، وتعظيما للموارد والاستثمار في الفن .

كما قررت اللجنة عودة منحة الفنان المقيم بمراسم خان حسن فتحى بالقرنة، فضلا عن تنظيم فعاليات فنية بالمدن الجديدة ، منها إقامة "ملتقى البحر الأحمر" بمدينة الجلالة، و "ملتقى المتوسط" بمدينة العلمين، بمشاركة نخبة من الفنانيين التشكيليين على مستوى العالم وعدد من الشخصيات البارزة فى مجال الفن التشكيلى ، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 فى الترويج الثقافي والفني والسياحي ، والارتقاء بالمظهر الحضارى للدولة المصرية وإثراء الحياة الثقافية ، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودولياً.

كانت الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة قد أصدرت مؤخرا قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لملتقى الأقصر للتصوير ، برئاسة أ.د.هانى أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وعضوية كل من: أ.د.إبراهيم غزالة قوميسير عام الملتقى، الفنان التشكيلي أحمد شيحه، أ.د.حسن عبد الفتاح أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة- جامعة حلوان، أ.د.جيهان فايز أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة- جامعة المنيا، الفنان أ.د.عبد الوهاب عبد المحسن، الفنانة التشكيلية د.عقيلة رياض، أ.د.صالح عبد المعطي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادى بالأقصر، أ.د.صلاح المليجي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان، الفنان التشكيلى محمد عبلة، أ.د.وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، أ.د.صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، د.نجاة فاروق مدير إدارة الفنون التشكيلية بصندوق التنمية الثقافية.