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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير تضع خطة للنهوض

ملتقى الاقصر للتصوير
ملتقى الاقصر للتصوير

عقدت اللجنة العليا للدورة السادسة عشر لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، أولى اجتماعاتها ، وناقشت خطة عمل ملتقى الأقصر كفاعلية دولية مهمة  وتحديث بنود لائحة الملتقى، بما يحقق أعلى تأثيرا فنيا واستفادة مما يمكن أن يحققه الملتقى من جودة فنية وترويجا للسياحة ، وتعظيما للموارد والاستثمار في الفن .

 كما قررت اللجنة عودة منحة الفنان المقيم بمراسم خان حسن فتحى بالقرنة، فضلا عن تنظيم فعاليات فنية بالمدن الجديدة ، منها إقامة "ملتقى البحر الأحمر" بمدينة الجلالة، و "ملتقى المتوسط" بمدينة العلمين، بمشاركة نخبة من الفنانيين التشكيليين على مستوى العالم وعدد من الشخصيات البارزة فى مجال الفن التشكيلى ، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 فى الترويج الثقافي والفني والسياحي ، والارتقاء بالمظهر الحضارى للدولة المصرية وإثراء الحياة الثقافية ، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودولياً.

كانت الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة قد أصدرت مؤخرا قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لملتقى الأقصر للتصوير ، برئاسة أ.د.هانى أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وعضوية كل من: أ.د.إبراهيم غزالة قوميسير عام الملتقى، الفنان التشكيلي أحمد شيحه، أ.د.حسن عبد الفتاح أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة- جامعة حلوان، أ.د.جيهان فايز أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة- جامعة المنيا، الفنان أ.د.عبد الوهاب عبد المحسن، الفنانة التشكيلية د.عقيلة رياض، أ.د.صالح عبد المعطي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادى بالأقصر، أ.د.صلاح المليجي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان، الفنان التشكيلى محمد عبلة، أ.د.وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، أ.د.صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، د.نجاة فاروق مدير إدارة الفنون التشكيلية بصندوق التنمية الثقافية.

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير الاستثمار في الفن حسن فتحي مدينة الجلالة ملتقى المتوسط الفنانيين التشكيليين مجال الفن التشكيلى

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