ضحية لقمة العيش..القصة الكاملة لتخلص عاطل من سائق تروسيكل لسرقته بالقليوبية

جريمة مأساوية في محافظة القليوبية..خرج بحثاً عن لقمة عيشه، والحصول على بعض الأموال التي تساعد والده وأسرته على تحمل أعباء الحياة المرهقة، يخرج من منزله كعادته سائقاً لمركبة بخارية "تروسيكل"، ليتجول في سوق شبين القناطر التابع لمحافظة القليوبية، ليدفعه مصيره إلى ملاقاة أحد الأشخاص بالسوق، طالباً منه توصيله بالخضار إلى أحد الأماكن، ولم يتردد السائق في القبول، فذلك عمله، وبعد تحميل الخضار ومساعدة صاحبه، أمطلق السائق في طريقه، ووجهته التي أخبرها بها صاحب الخضار.

عاطل ينهي حياة سائق تروسيكل لسرقته

وعند الوصول إلى مكان نائي، أخرج صاحب الخضار سلاح أبيض ووجهه إلى صدر السائق، طالباً منه التوقف، والنزول من أعلى الدراجة النارية لسرقتها.

ليرفض السائق سرقة التروسيكل، ليقوم صاحب الخضار بطعنه في الرقبة، وسرق الدراجة البخارية، وفر هارباً وترك السائق غارقاً في دمائه، ليسطر الطفل أحمد السيد ، صاحب 17 عاما، قصة بطولية، في التضحية والعمل منذ صغره وتحمل المسئولية.

المتهم يدلى باعترافات تفصيلية عن الحادث

من ناحية أخرى أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق موضحا أنه قام باستدراج المجني عليه بمركبة التروسيكل قيادته بزعم شراء بعض الخضروات وعقب وصوله لمكان العثور على الجثة قام بالتعدي عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى على التروسيكل وفر هاربا ثم أرشد المتهم جهات التحقيق عن مركبة التروسيكل المستولى عليها.

والد المجنى عليه يروى تفاصيل الواقعة

وقال والد المجني عليه أنه يوم الواقعة خرجت الشغل وعندما ذهبت الى المنزل سألت عليه لم أجده ، فقمت بالاتصال به أكثر من مرة ولكنه لم يرد فظننا أنه فى مشوار وبعدها جاء اتصال هاتفى من الشرطة ، وابلاغ بالعثور على جثته وروحت ولقيت ابنى مقتول ومتغطى بجلابية وكلها دم.

وطالب والد المجنى عليه بالقصاص العادل من المتهم قائلا " أنا عايز حق ابنى اللى حرمونى منه .. هو كان ليا أخ وصديق وكل حاجة .. وكان بيشتغل ويشقى علشان يساعدنا".

الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغا بالواقعة

كانت مباحث مركز شرطة شبين القناطر قد نجحت في القبض على المتهم بقتل سائق تروسيكل بقصد السرقة في منطقة المريج دائرة المركز بعد أقل من 8 ساعات من ارتكاب الواقعة حيث تم القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

وتلقى المقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص يدعى أحمد ا" 17 سنة سائق ملقاة على الطريق بمنطقة المريج به جرح ذبحي بالرقبة.

وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، فانتقل اللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان في طريقه إلى العمل وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى" ا س"، 20 سنة عاطل قام باستيقاف المجني عليه لسرقة التروسيكل قيادته، وعندما رفض ترك التروسيكل قام المتهم بطعنه في الرقبة طعنة أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر.