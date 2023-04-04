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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برج الثور..حظك اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 : تتلقى مكالمة مهمة

صدى البلد

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023

على الرغم من المشكلات البسيطة في الوظيفة والعلاقة، لن تكون الحياة مظلمة، شراء عقار أو الاستثمار في سوق الأوراق المالية لتكون مستقرة من الناحية المالية.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

قد يواجه من هم في الخدمة الحكومية أو مجال التسويق صعوبة في إنجاز المهام الموكلة إليهم، قد تتلقى مكالمة مقابلة من منظمة مرموقة.

توقعات برج الثور صحيا

يمكن أن يسبب ضغط العمل ضغوطًا نفسية ولكن لا تعتمد على الأدوية، بدلًا من ذلك ، مارس اليوجا في الصباح الباكر، قد يكون لديك مشاكل في الهضم وبالتالي لا تتناول الطعام من الخارج.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

قد يكون لبعض العلاقات احتكاك ومن الضروري توخي الحذر أثناء التواصل مع الشريك، ابحث عن الحب في العلاقة وحافظ على الاحترام المتبادل، قد تصادف شخصًا يذكرك بحب الماضي.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

إنه يوم جيد للاستثمار في العقارات أو الذهب، سوف يتدفق الدخل من طرق مختلفة، فإن التحدي يكمن في الاحتفاظ بالثروة. 

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