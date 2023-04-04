مسلسل رشيد.. تحرير حسن مالك من الخطف

نجح رشيد (محمد ممدوح) فى تحرير ابنه جامايكا (حسن مالك) الذى خُطف على يد تجار الأعضاء بعد ساعات من خطفه وذلك ضمن أحداث الحلقة ال13 من مسلسل رشيد للمخرجة مي ممدوح والكاتب وسام صبري.



بعد أن ابتزت عصابة تجارة الأعضاء جامايكا (حسن مالك) بفيديو مصور فى بيته أثناء عملية خطف الضحايا لسرقة أعضائهم وأقنعته بإتمام مهمة أخيرة قبل ترك هذا العالم، استجاب جامايكا لهم واستدرج بالفعل بعض الضحايا فى بيته ولكن ما أن أتمم المهمة حتى خدروه هو الآخر وخطفوه مع باقى الضحايا لسرقة أعضائهم.



ولكن استطاع والده رشيد (محمد ممدوح) الوصول إليه وتحريره من الخطف وقتل أفراد العصابة وعاد بجامايكا إلى بيته ولكن براعة رشيد في استخدام السلاح وقتله لأفراد العصابة، أثارت الشك لدى جامايكا بحقيقة المهنة التي يعملها والده وواجهه أنه ليس مقتنعاً بأنه أبوه خاصة وأنه لم يحاول الوصول إليه طوال الفترة السابقة.

ويشارك في بطولة مسلسل رشيد أيضاً ريهام عبد الغفور، تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله.