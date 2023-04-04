عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مذكرات زوج الحلقة 12.. والدة طارق لطفي تقنعه بالعودة لعائشة بن أحمد

صدى البلد

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل مذكرات زوج احداث مثيرة حيث ذهب رؤوف (طارق لطفي) إلى والدته (هناء الشوربجي) لمصالحتها، ودعته الي العودة الي شيرين التي تجسدها الفنانة عائشة بن احمد بعد ان انفصلوا في الحلقات السابقة.

فيما ذهبت  نجيبة (سما إبراهيم) إلى منزل شيرين (عائشة بن أحمد)، وحكت لها عن تفاصيل علاقتها ب (خالد الصاوي)، وكيف ساءت علاقتهما الفترة الأخيرة.

الحلقة الحادية عشرة من مسلسل مذكرات زوج احداث مثيرة حيث افتعلت شيرين التي تجسدها عائشة بن أحمد مشكلة جديدة مع زميلها في العمل بسبب محاولته التقرب منها.

مسلسل ضرب نار الحلقة 12..مهرة ترغب في رفع قضية خلع على جابر الكوماندا

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

فيما عرض سيف على سلمي مقابلة والدته ليتقدم للزواج منها لكونه يحبها، و نجح في إقناعها برؤية والدته

ونشرت عائشة رسالة شكر لفريق عمل مسلسلها الجديد والذي تخطت بسببه أزمتها الأخيرة بعد وفاة والدها، حيث كتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:  فركش مذكرات زوج، انشغالي في التصوير ساعدني برشا بش نتعدى اصعب فترة في حياتي، و الحقيقة ما نعرفش اذا هي تعدت وإلا لا.


وأضافت: لكن روحي خدت هدنة كانت محتاجاها، يمكن كنت بش نعيش حاجات اكثر من طاقتي، شكرا لكل صناع العمل الله يرحمك و ينعمك بابا.
 

طارق لطفي خالد الصاوي محمد رمضان التواصل الاجتماعي وفاء عامر مسلسل ضرب نار الحلقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

فعل فاضح السبب.. سلمى الشيمي تنتظر عقوبة رادعة

مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي.. والصفقة ستكبد الأحمر مبلغ كبير

أحمد فتوح يرفض تمديد عقده مع النادي.. صدمة لجماهير الزمالك

النيابة تكشف سر قيام أب بقتل 7 من أسرته بالإسكندرية ..فيديو

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

موضوعات متعلقة

رمضان كريم الحلقة 12.. ويزو تتعرض للضرب مجددا بسبب فيديوهات الحارة

مهرجان أفلام السعودية يكرم الفوزان وصالح في دورته التاسعة

مسلسل بابا المجال الحلقة 11.. مصطفى شعبان يستعد للخروج من السجن..وشقيقته تتعرض للتسمم

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11.. مشكلة بين عائشة بن أحمد وزميلها

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 11.. حريق في منزل سيد رجب

بابا المجال الحلقة 10.. ترحيل مصطفى شعبان للنيابة والقبض على السفاح الحقيقي

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10.. طارق لطفي يعيش حالة اكتئاب

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 10.. محمد لطفي يرفض عمل نجلاء بدر بالفن

ترشيحاتنا

بيت الزكاة والصدقات يوزع مساعدات عينية وأجهزة كهربائية على أسر جنوب سيناء

قبل مثوله أمام القضاء.. دفاع ترامب: القضية سخيفة واضطهاد سياسي

خطة من محورين تؤمن لمصر احتياجاتها من القمح

ندوة رمضانية..مصطفى حسني في ضيافة جامعة حلوان غدآ

هل يجوز قراءة الفاتحة في التشهد أو الركوع والسجود بدلا من التسبيح؟

اعرف السعر الجديد لـ بيجو 2008 موديل 2023 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

إسعاد يونس تخطف الأنظار بأغنية البيانولا فى الحلقة الأخيرة من كامل العدد

الوداد والرجاء والترجي| من هو الفريق الأسهل أمام الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مكعب من الشيكولاتة الداكنة؟

فيديو

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

تصريحات محمد لطفي : مقصرتش في حق هيثم زكي ..وأرفض التلامس ومشهدي مع هيفاء وهبي تمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ