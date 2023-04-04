مذكرات زوج الحلقة 12.. والدة طارق لطفي تقنعه بالعودة لعائشة بن أحمد

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل مذكرات زوج احداث مثيرة حيث ذهب رؤوف (طارق لطفي) إلى والدته (هناء الشوربجي) لمصالحتها، ودعته الي العودة الي شيرين التي تجسدها الفنانة عائشة بن احمد بعد ان انفصلوا في الحلقات السابقة.

فيما ذهبت نجيبة (سما إبراهيم) إلى منزل شيرين (عائشة بن أحمد)، وحكت لها عن تفاصيل علاقتها ب (خالد الصاوي)، وكيف ساءت علاقتهما الفترة الأخيرة.

الحلقة الحادية عشرة من مسلسل مذكرات زوج احداث مثيرة حيث افتعلت شيرين التي تجسدها عائشة بن أحمد مشكلة جديدة مع زميلها في العمل بسبب محاولته التقرب منها.

فيما عرض سيف على سلمي مقابلة والدته ليتقدم للزواج منها لكونه يحبها، و نجح في إقناعها برؤية والدته

ونشرت عائشة رسالة شكر لفريق عمل مسلسلها الجديد والذي تخطت بسببه أزمتها الأخيرة بعد وفاة والدها، حيث كتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فركش مذكرات زوج، انشغالي في التصوير ساعدني برشا بش نتعدى اصعب فترة في حياتي، و الحقيقة ما نعرفش اذا هي تعدت وإلا لا.



وأضافت: لكن روحي خدت هدنة كانت محتاجاها، يمكن كنت بش نعيش حاجات اكثر من طاقتي، شكرا لكل صناع العمل الله يرحمك و ينعمك بابا.

