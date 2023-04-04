بيت الزكاة والصدقات يوزع مساعدات عينية وأجهزة كهربائية على أسر جنوب سيناء

وزع بيت الزكاة والصدقات المصرى، اليوم، مساعدات عينية و٩٠ جهازا منزليا للفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا والأيتام من أبناء محافظة جنوب سيناء والمستحقين الزكاة والصدقات بالمحافظة بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.



وقدم اللواء خالد فودة، الشكر لفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر لدعمه المستمر لأبناء المحافظة، من الأسر الأكثر احتياجا، سواء من خلال تقديم المساعدات للفتيات المقبلات على الزواج، أو تقديم المساعدات العينية والمادية الأخرى، مشيدا بدور بيت الزكاة فى وصول الزكاة لمستحقيها.



وتضمنت الاجهزة الكهربائية التي تم توزيعها غسالات، وثلاجات، وبوتاجازات، جرى توزيعهم على ٣٠ فتاة من المقبلات على الزواج من خلال قرعة علنية، بواقع ثلاجة وغسالة وبوتاجاز لكل فتاة، بهدف تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا.



ووفر بيت الزكاة والصدقات المصرى كمية من ملابس العيد على الأطفال الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الأكثر احتياجا تكفي لنحو 200 طفل وطفلة، إلى جانب 10 أجهزة تعويضية، و 10 كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب 100 لحاف لأسر الأكثر احتياجا وأجهزة كهربائية اخرى لعدد 50 فتاة، لتوزيعهم على الفتيات المقبلات على الزواج بكافة مدن محافظة جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة.

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