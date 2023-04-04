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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج لـ طارق لطفي

مسلسل مذكرات
مسلسل مذكرات

يعرض مسلسل “مذكرات زوج” حصريا على شاشة “cbc” في المواعيد التالية حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة “WATCH IT”.

مسلسل مذكرات زوج

احداث الحلقة ١٢

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل مذكرات زوج احداث مثيرة حيث ذهب رؤوف (طارق لطفي) إلى والدته (هناء الشوربجي) لمصالحتها، ودعته الي العودة الي شيرين التي تجسدها الفنانة عائشة بن احمد بعد ان انفصلوا في الحلقات السابقة.

فيما ذهبت  نجيبة (سما إبراهيم) إلى منزل شيرين (عائشة بن أحمد)، وحكت لها عن تفاصيل علاقتها ب (خالد الصاوي)، وكيف ساءت علاقتهما الفترة الأخيرة.

شخصية طارق لطفى فى مذكرات زوج

تدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج"حول المشكلات التي يتعرض لها الأزواج في منتصف العمر، ويجسد طارق لطفي شخصية مراقب جوي يكتشف في منتصف حياته أنه لم يحقق ما كان يتمنى فيقرر الذهاب لطبيب نفسي، في إطار اجتماعي لايت.

مذكرات زوج


مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك. ويخرجه تامر نادي.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج من بطولة ، كل طارق لطفى ، خالد الصاوي، سما إبراهيم، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما إبراهيم وعمر الشناوي وسارة الشامي وعدد كبير من النجوم.

خالد الصاوي في مذكرات زوج

أشارك في مذكرات زوج مع الفنان طارق لطفى الذى تعاونت معه من قبل في مسلسل القاهرة كابول والعمل الجديد مختلف تمام يقدم في الأزمات الزوجية وأظهر في العمل في شخصية زوج يدخل في خلافات مع زوجته.

مذكرات زوج


المؤلف محمد سليمان يكشف كواليس «مذكرات زوج» لـ طارق لطفي

كتب محمد سليمان: ”النسخة دي من "مذكرات زوج" اشتريتها سنة 90 من مكتبة الشروق في ميدان طلعت حرب بصحبة والدتي ربنا يديها الصحة، وقريتها لما كنت في المرحلة الإعدادية، وطبعا ماكنتش أتخيل إن بعد عمر كامل هتكون نفس النسخة اللي هاشتغل منها معالجة وكتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني المأخوذ عنها في رمضان ٢٠٢٣”.

وتابع قائلا: “للأستاذ الكبير أحمد بهجت رصيد ضخم في تشكيل وعيي وأسلوبي في سنوات التكوين المبكرة الأولى، سواء في كتاباته الصحفية أو كتبه اللي لسه محتفظ بيها وبفتحها لحد دلوقتي للتعلم والتزود، وباعتبرها فرصةعظيمة للرجوع للنبع وزيارة عالم واحد من الأساتذة الكبار، أتمنى نكون أدها”.

 

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