طارق لطفي يكشف أسباب تحمسه لمسلسل مذكرات زوج

كشف الفنان طارق لطفي عن الأسباب التي حمسته للتواجد في الموسم الرمضاني بمسلسل مذكرات زوج المكون من ١٥ حلقة.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد":القصة بالفعل، فالمسلسل مختلف ويتناول جانب إجتماعي مهم، وهو المشاكل التي يعانيها الأزواج في حياتهم، ومهم أن نقدم للجمهور مايلمس مشاكلهم، وأنا سعيد بالتجربة، وشهدنا ردود فعل قوية على المسلسل منذ أن انطلقت حلقاته، والأبطال المشاركين معي في العمل جميعهم موهوبين.

يعرض مسلسل “مذكرات زوج” حصريا على شاشة “cbc” في المواعيد التالية حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة “WATCH IT”.

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل مذكرات زوج احداث مثيرة حيث ذهب رؤوف (طارق لطفي) إلى والدته (هناء الشوربجي) لمصالحتها، ودعته الي العودة الي شيرين التي تجسدها الفنانة عائشة بن احمد بعد ان انفصلوا في الحلقات السابقة.

فيما ذهبت نجيبة (سما إبراهيم) إلى منزل شيرين (عائشة بن أحمد)، وحكت لها عن تفاصيل علاقتها ب (خالد الصاوي)، وكيف ساءت علاقتهما الفترة الأخيرة.

شخصية طارق لطفى فى مذكرات زوج

تدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج"حول المشكلات التي يتعرض لها الأزواج في منتصف العمر، ويجسد طارق لطفي شخصية مراقب جوي يكتشف في منتصف حياته أنه لم يحقق ما كان يتمنى فيقرر الذهاب لطبيب نفسي، في إطار اجتماعي لايت.



مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوارالكاتب محمد سليمان عبد المالك. ويخرجه تامر نادي.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج من بطولة ، كل طارق لطفى ، خالد الصاوى، سما إبراهيم، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما ابراهيم وعمرالشناوي وسارة الشامي وعدد كبير من النجوم.

خالد الصاوى فى مذكرات زوج

أشارك فى مذكرات زوج مع الفنان طارق لطفى الذى تعاونت معه من قبل فى مسلسل القاهرة كابول والعمل الجديدمختلف تمام يقدم فى الأزمات الزوجية وأظهر فى العمل فى شخصية زوج يدخل فى خلافات مع زوجته.



المؤلف محمد سليمان يكشف كواليس «مذكرات زوج» لـ طارق لطفي

كتب محمد سليمان: ”النسخة دي من "مذكرات زوج" اشتريتها سنة 90 من مكتبة الشروق في ميدان طلعت حرببصحبة والدتي ربنا يديها الصحة، وقريتها لما كنت في المرحلة الإعدادية، وطبعا ماكنتش أتخيل إن بعد عمر كامل هتكوننفس النسخة اللي هاشتغل منها معالجة وكتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني المأخوذ عنها في رمضان ٢٠٢٣”.

وتابع قائلا: “للأستاذ الكبير أحمد بهجت رصيد ضخم في تشكيل وعيي وأسلوبي في سنوات التكوين المبكرة الأولى،سواء في كتاباته الصحفية أو كتبه اللي لسه محتفظ بيها وبافتحها لحد دلوقتي للتعلم والتزود، وباعتبرها فرصةعظيمة للرجوع للنبع وزيارة عالم واحد من الأساتذة الكبار، أتمنى نكون أدها”.