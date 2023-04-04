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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فخور بيك.. أحمد سعد مع ابن أخيه في أجواء عائلية

صدى البلد

شارك الفنان أحمد سعد، منشورا جديدا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر أحمد سعد، رفقة ابن أخيه، وعلق على الصورة: “هذا الشبل من ابن أخو ذاك الأسد.. مبروك بجد.. عمك فخور بيك”.

على جانب آخر، حققت الأغنية الدعائية لمسلسل جعفر العمدة، التي قدمها المطرب أحمد سعد، مليون مشاهدة، وقت طرحها عبر موقع اليوتيوب. 

و طرحت الشركة المنتجة لمسلسل جعفر العمدة الأغنية الدعائية للمسلسل والتي تحمل اسم “أنا قادر”، من غناء أحمد سعد، وأداء صوتي لـ هشام الجخ.

الأغنية من كلمات هشام الجخ، وألحان أحمد سعد، توزيع كوليكس بوي، ورؤية فنية أندرو داوود، والإخراج لمحمد سامي.

انستجرام أحمد سعد الفنان أحمد سعد الأغنية الدعائية لمسلسل جعفر العمدة

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