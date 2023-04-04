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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يقوم بالسرقة.. فيديو دخول طفل صغير إلى سوبر ماركت يثير ضجة

يقوم بالسرقة.. فيديو
يقوم بالسرقة.. فيديو دخول طفل صغير إلى سوبر ماركت يثير ضجة

تصدر مقطع فيديو لم تتعد مدته الـ 20 ثانية، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك”، خلال الساعات القليلة الماضية. 

يظهر في مقطع الفيديو القصير والمنتشر دخول طفل صغير ربما لم يتعد عمره الـ 4 سنوات إلى “سوبر ماركت” بينما لا يراه صاحبه. 

فيديو غريب لطفل 

وثقت لقطات الكاميرا قيام الطفل الصغير في سرعة غريبة بسرقة قطعة بسكويت ثم الفرار، حيث لاحظه صاحب السوبر ماركت بعد خروجه. 

والصادم في مقطع الفيديو، أن صاحب السوبر ماركت تفاجأ بفتح باب المحل التجاري، حيث لم يظهر له الطفل نظرا لطوله وعمره. 

وجاءت التعليقات كالآتي: “ألطف عملية سرقة في التاريخ”، و“الراجل في الأول سرح بيحاول يستوعب إزاي الباب فتح لوحده”، و“إزاي بس يا شبر ونص”، و“مشروع سارق”، و“إزاي الطفل دخل كدا ومحدد هدفه بسرعة"، و“ممكن يكون متعود على كدا!". 

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يقوم بالسرقة.. فيديو دخول طفل صغير إلى سوبر ماركت يثير ضجة 
يقوم بالسرقة.. فيديو دخول طفل صغير إلى سوبر ماركت يثير ضجة 

 

يقوم بالسرقة.. فيديو دخول طفل صغير إلى سوبر ماركت يثير ضجة 

 

يقوم بالسرقة.. فيديو دخول طفل صغير إلى سوبر ماركت يثير ضجة 

 

يقوم بالسرقة.. فيديو دخول طفل صغير إلى سوبر ماركت يثير ضجة 
يقوم بالسرقة.. فيديو دخول طفل صغير إلى سوبر ماركت يثير ضجة 

 

 

 

 

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