سقوط طفل في قفص الغوريلا وهاجمته بـ عنف.. وهذا مصيرهما| فيديو

خلال الساعات القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو مثير للرعب، حيث أوضحت اللقطات سقوط طفل في قفص الغوريلا داخل بحيرة.

صعد الصبي عبر حاجز وسقط في خندق مائي ، وقد أمسكت به الغوريلا وسحبته من قدمه بشكل قوي بينما كان الطفل يصرخ من الخوف والرعب.

ليكن الحل لانقاذ الطفل هو قتل الغوريلا، فقد قتل مسؤولو حديقة الحيوان الغوريلا بالرصاص بعد أن سقط صبي يبلغ من العمر أربع سنوات في حظيرة في مدينة سينسيناتي الأمريكية.

حقق الفيديو أكثر من 2 مليون مشاهدة في ساعات فقط، وقد انهالت التعليقات المتعددة على مقطع الفيديو وكانت من ضمن التعليقات :"اللى متعجب منه هو سرعه تحرك الغوريلا"، "صوت الطفل يقطع القلب ، يارب لاتروعنا في صغارنا"، وآخرون ألقوا باللوم على الوالدين اللذان أهملا في متابعة ابنهم.

وبالبحث عن الفيديو المتداول حديثًا تبين أنه تم تصويره عام 2016، وليس بجديد ونشر في "بي بي سي" البريطانية، وقد أعيد نشره مرة أخرى عبر المواقع الإخبارية الأجنبية في تواريخ متفرقة.

وفي تقرير "بي بي سي" أوضحت حديقة الحيوان إنها اتخذت إجراءات لإطلاق النار على الغوريلا التي يبلغ وزنها 400 رطل (180 كيلوجرام) لأن الوضع يهدد الحياة"، من المتوقع أن يتعافى الصبي.