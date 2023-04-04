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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحدهما جراحه خطيرة.. إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن واعتقال مشتبه به

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة وطفيفة، في هجوم طعن قرب مفرق تسريفين جنوب تل أبيب.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد اعتقل مشتبه به وتم تسليمه للشرطة لاستجوابه، وتجري قوات كبيرة من شرطة الاحتلال عمليات بحث مكثفة في المنطقة للبحث عن مشتبه به آخر.

وأشار مفوض شرطة الاحتلال الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إلى أنه لا يوجد خطر على حياة المصابين بجروح خطيرة.

وقال مسعف نجمة داود الحمراء، إنهم قدموا العلاج الطبي للجريحين اللذين كانا يعانيان من طعنات، وتم نقلهما إلى مستشفى شمير - عساف هاروفيه في تسريفين.

وتاتي عملية الطعن في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته على الأرض الفلسطينية كافة.

واستشهد أمس فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، فيما تواصل "جماعات الهيكل" المزعوم حشد أنصارها من المستوطنين المتطرفين لتحقيق أطماعها في المسجد الأقصى، بـ"ذبح قرابين الفصح" العبري داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.

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